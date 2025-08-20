Новости

Токио, 19 августа (Jiji Press). Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по случаю 80-й годовщины советского нападения на японский остров Сюмусю после капитуляции Японии во Второй мировой войне.

По данным российского государственного информационного агентства ТАСС, это заявление было зачитано 18 августа на церемонии открытия памятника на острове Сюмусю, расположенном на северо-восточной оконечности Курильских островов.

В заявлении Путин сказал, что Советский Союз выполнил свой долг как одна из союзных держав, напав на Японию, отметив, что это было всего лишь следствием соглашения, достигнутого на Ялтинской конференции с США и Великобританией. В то время между Японией и Советским Союзом действовал двусторонний договор о нейтралитете.

Путин добавил, что «освобождение» Курильских островов было последним и критическим эпизодом Второй мировой войны.

К 5 сентября 1945 года Советский Союз взял под свой контроль архипелаг, включая четыре острова на юго-западной оконечности, которые Япония считает своей территорией.

