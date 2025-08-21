Правительственная комиссия Японии предлагает реформу официальной записи японских слов латиницей

Новости

Токио, 20 августа (Jiji Press). Консультативная группа правительства Японии предложила внести изменения в систему латинской записи для японского языка на основе широко распространённой в настоящее время системы Хэпбёрна.

Совет по делам культуры включил это предложение в консультативный доклад, представленный министру культуры Абэ Тосико в тот же день.

В 1954 году правительство опубликовало уведомление Кабинета министров, устанавливающее стандарт для системы латинизации, известной как кунрэй-сики, в которой слог ти записывается латиницей как ti, а фу – как hu.

Несмотря на это, в обществе шире распространилась система Хэпбёрна, в котором используются chi и fu.

Ссылаясь на представленный доклад, ожидается, что правительство пересмотрит уведомление кабинета министров уже в текущем финансовом году, который заканчивается в марте следующего года, впервые за примерно 70 лет. Изменения будут постепенно вноситься в учебники и другие учебные материалы.

