Премьер-министр Индии Моди посетит Японию 29-30 августа

Токио, 22 августа (Jiji Press). Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Японию 29–30 августа для переговоров со своим японским коллегой Исибой Сигэру, сообщило японское правительство.

В ходе встречи, назначенной на 29 августа, Моди планирует сообщить Исибе, что Индия планирует использовать сверхскоростные поезда синкансэн нового поколения серии E10 компании East Japan Railway Co. для своей первой высокоскоростной железнодорожной линии.

Ожидается, что 30 августа лидеры двух стран проведут осмотр поездов синкансэн в северо-восточной префектуре Мияги.

Они также обсудят укрепление сотрудничества в области экономической безопасности, включая создание надежных цепочек поставок полупроводников и важнейших минералов.

Моди впервые с мая 2023 года посетит Японию в рамках так называемой челночной дипломатии, или взаимных визитов лидеров в страны друг друга, между Токио и Нью-Дели.

