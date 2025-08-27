США на этой неделе объявят о торговом соглашении с Японией

Новости

Вашингтон, 25 августа (Jiji Press). Соединённые Штаты объявят о торговом соглашении с Японией «позже на этой неделе», заявил министр торговли Говард Лютник.

Как заявил Лютник в телеобращении, это заявление будет касаться японских инвестиций в США на сумму 550 миллиардов долларов. Он не уточнил, будут ли в нём указаны сроки снижения американских пошлин на японские автомобили.

Ожидается, что министр экономического возрождения Японии Акадзава Рёсэй посетит Соединённые Штаты уже в конце этой недели, чтобы обсудить публикацию документа по японско-американскому торговому соглашению, достигнутому в июле.

«Именно американская сторона видит преимущества от создания совместного документа», – заявил Акадзава, главный переговорщик Японии с США по таможенным тарифам, на пресс-конференции в Токио 26 августа.

Правительство США ввело взаимный тариф в размере 15% на товары, импортируемые из Японии, которые уже облагались пошлинами, вопреки соглашению с Токио, в котором обязались не делать этого.

