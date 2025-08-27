В Токио из-за увольнения Трампом главы ФРС упала цена акций

Новости

Токио, 26 августа (Jiji Press). Акции в Токио упали после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что немедленно отправит в отставку главу Федеральной резервной системы Лизу Кук.

Эта новость также оказала давление на рынок облигаций, подтолкнув доходность ключевых 10-летних государственных облигаций Японии до нового 17-летнего максимума.

На Токийской фондовой бирже индекс Nikkei 225 закрылся на отметке 42 394,40, снизившись на 413,42 пункта, или 0,96%, по сравнению с понедельником. Более широкий индекс TOPIX снизился на 33,50 пункта, или 1,08%, до 3071,99.

Утром индекс Nikkei временно потерял более 600 пунктов, поскольку доллар в какой-то момент опустился ниже 147 йен после заявления Трампа в социальных сетях.

По словам представителя японской компании по управлению активами, это заявление вызвало «опасения относительно независимости центрального банка» и стало «фактором продажи» после недавнего значительного роста индекса.

