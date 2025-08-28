США рассматривают возможность проведения в сентябре учений HIMARS на отдалённом японском острове
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Наха, префектура Окинава, 27 августа (Jiji Press). Американские военные планируют разместить свою высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) на Ёнагуни, отдалённом острове в самой южной префектуре Японии Окинава, в рамках совместных учений в сентябре между Сухопутными силами самообороны Японии и Корпусом морской пехоты США, сообщили в среду информированные источники.
Это будет первое развёртывание HIMARS на Ёнагуни, самом западном острове Японии, расположенном примерно в 110 километрах от Тайваня.
Учения Resolute Dragon, одни из крупнейших оборонных учений в Японии, пройдут с 11 по 25 сентября на Окинаве и в других регионах Японии. Основное внимание будет уделено обороне отдалённых островов.
На воскресных выборах мэра независимый кандидат Уэти Цунэо, который выразил осторожность в отношении совместных учений Японии и США, был избран на свой первый срок в качестве мэра Ёнагуни.
Планируемое развёртывание HIMARS может вызвать негативную реакцию, поскольку Уэти заявил в интервью после выборов, что совместные учения Японии и США с участием транспортных средств и транспортных самолетов Osprey не подходят для Ёнагуни.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Два китайских корабля вторглись в воды Японии возле островов Сэнкаку
- Десять военных кораблей Китая и России прошли через пролив Соя
- Военные корабли Китая и России прошли через пролив на юго-западе Японии
- Усиление российско-китайского военного сотрудничества и обеспечение безопасности Японии
- Коммунистическая партия Китая в глазах послевоенной демократической Японии: от сочувствия и поддержки к неприятию и критике диктатуры