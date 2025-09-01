В Японии всё чаще используют роботов для повышения эффективности бизнеса

Новости

Токио, 30 августа (Jiji Press). В Японии всё чаще используют роботов для транспортировки и продаж в офисных зданиях, квартирах, стадионах и других крупных объектах.

Поскольку стране необходимо срочно решить проблему нехватки рабочей силы, компании и работники изучают, каким образом роботы и люди могут эффективнее взаимодействовать для повышения эффективности бизнеса.

Стадион «Эс Кон Филд Хоккайдо», домашний стадион профессиональной бейсбольной команды «Хоккайдо Ниппон-Хэм Файтерс», внедрил робота-помощника «Suppot» для транспортировки пивных ёмкостей.

Робот обнаруживает и автоматически следует за своим пользователем и может переносить до 60 пивных кувшинов. В настоящее время проходят испытания ещё один робот, который будет продавать еду и напитки зрителям.

Представитель группы по доставке посылок Yamato Holdings Co., которая управляет работой роботов, выразил надежду, что такие роботы будут использоваться и в других местах.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме