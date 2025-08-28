Министр Акадзава посетит США для переговоров по таможенным тарифам

Новости

Токио, 27 августа (Jiji Press). Министр экономического возрождения Японии Акадзава Рёсэй сообщил, что с 28 августа он посетит Соединённые Штаты на три дня для двусторонних переговоров по тарифам.

«Я настоятельно попрошу американскую сторону как можно скорее пересмотреть свои ответные тарифы и снизить автомобильные пошлины», – заявил на пресс-конференции Акадзава, отвечающий за переговоры с Вашингтоном.

Он и официальные лица США могут также обсудить подборку документов по тарифному соглашению между двумя странами, как того потребовали Соединённые Штаты.

Ожидается, что документы будут включать вопросы, связанные с обещанием Японии предоставить Соединённым Штатам 550 миллиардов долларов инвестиций и кредитов. Вашингтон запросил официальные документы, гарантирующие выполнение Японией этого обещания. Акадзава отказался комментировать этот вопрос на пресс-конференции.

Японская сторона изначально отнеслась к запросу негативно, но в конечном итоге приняла его, чтобы побудить Соединённые Штаты пообещать скорейшее снижение пошлин.

