Япония и Узбекистан пообещали углубить сотрудничество в области экономической безопасности

Токио, 28 августа (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси и его узбекский коллега Бахтиёр Саидов в среду договорились об усилении сотрудничества в области экономической безопасности, в частности об укреплении цепочек поставок важнейших полезных ископаемых, а также о расширении торговли и инвестиций.

В ходе первого стратегического диалога между министрами иностранных дел двух стран в Ташкенте, столице Узбекистана, Ивая заявил, что Япония хочет и дальше укреплять сотрудничество с Узбекистаном в целях укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона.

Саидов выразил готовность своей страны углублять сотрудничество с Японией в различных областях, включая политику, торговлю, инвестиции, экономику, культуру и туризм.

Министры подтвердили, что Япония и Узбекистан будут поочерёдно проводить стратегический диалог каждые два года.

Ивая и Саидов также договорились, что лидеры Японии и пяти стран Центральной Азии, включая Узбекистан, проведут встречу на высшем уровне в ближайшее время.

