Япония и Узбекистан пообещали углубить сотрудничество в области экономической безопасности
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 28 августа (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси и его узбекский коллега Бахтиёр Саидов в среду договорились об усилении сотрудничества в области экономической безопасности, в частности об укреплении цепочек поставок важнейших полезных ископаемых, а также о расширении торговли и инвестиций.
В ходе первого стратегического диалога между министрами иностранных дел двух стран в Ташкенте, столице Узбекистана, Ивая заявил, что Япония хочет и дальше укреплять сотрудничество с Узбекистаном в целях укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона.
Саидов выразил готовность своей страны углублять сотрудничество с Японией в различных областях, включая политику, торговлю, инвестиции, экономику, культуру и туризм.
Министры подтвердили, что Япония и Узбекистан будут поочерёдно проводить стратегический диалог каждые два года.
Ивая и Саидов также договорились, что лидеры Японии и пяти стран Центральной Азии, включая Узбекистан, проведут встречу на высшем уровне в ближайшее время.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Бывший экономист МВФ советует Японии укреплять связи с другими странами для защиты от непредсказуемой политики США
- Япония и ЕС обсуждают сотрудничество по поддержанию свободной торговли
- Снова Трамп
- Трамп распорядился изучить введение системы «зеркальных тарифов» для сокращения торгового дефицита, Япония может попасть под проверку