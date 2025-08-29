Руководители министерств обороны Японии и Великобритании подтвердили сотрудничество в космосе и киберпространстве
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 28 августа (Jiji Press). Министр обороны Японии Накатани Гэн и его британский коллега Джон Хили договорились об углублении сотрудничества своих стран в космосе, кибернетике и других областях.
В ходе встречи в Министерстве обороны в Токио руководители оборонных ведомств также договорились об активизации технического сотрудничества в области оборонного оборудования, включая совместную разработку истребителя нового поколения своими странами и Италией.
Накатани приветствовал британскую ударную авианосную группу во главе с кораблём HMS Prince of Wales, зашедшим в порт Японии, заявив, что это продемонстрирует дальнейшую приверженность Великобритании миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и ещё больше укрепит двусторонние оборонные связи.
Накатани и Хили опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что Силы самообороны Японии и британские военные будут содействовать обменам между людьми.
На совместной пресс-конференции Хили заявил, что истребители F-15 ВВС СДС вскоре посетят Европу.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Два китайских корабля вторглись в воды Японии возле островов Сэнкаку
- Десять военных кораблей Китая и России прошли через пролив Соя
- Военные корабли Китая и России прошли через пролив на юго-западе Японии
- Усиление российско-китайского военного сотрудничества и обеспечение безопасности Японии
- Коммунистическая партия Китая в глазах послевоенной демократической Японии: от сочувствия и поддержки к неприятию и критике диктатуры