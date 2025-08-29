Руководители министерств обороны Японии и Великобритании подтвердили сотрудничество в космосе и киберпространстве

Новости

Токио, 28 августа (Jiji Press). Министр обороны Японии Накатани Гэн и его британский коллега Джон Хили договорились об углублении сотрудничества своих стран в космосе, кибернетике и других областях.

В ходе встречи в Министерстве обороны в Токио руководители оборонных ведомств также договорились об активизации технического сотрудничества в области оборонного оборудования, включая совместную разработку истребителя нового поколения своими странами и Италией.

Накатани приветствовал британскую ударную авианосную группу во главе с кораблём HMS Prince of Wales, зашедшим в порт Японии, заявив, что это продемонстрирует дальнейшую приверженность Великобритании миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и ещё больше укрепит двусторонние оборонные связи.

Накатани и Хили опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что Силы самообороны Японии и британские военные будут содействовать обменам между людьми.

На совместной пресс-конференции Хили заявил, что истребители F-15 ВВС СДС вскоре посетят Европу.

