Министр обороны Великобритании подчеркнул тесные связи с Японией в сфере безопасности

Токио, 30 августа (Jiji Press). Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул тесные связи своей страны с Японией в сфере безопасности в условиях меняющейся обстановки в сфере безопасности.

«Мы вместе создаём золотой век оборонного сотрудничества», – заявил Хили журналистам 29 августа во время своего визита в Японию, назвав эту восточноазиатскую страну «нашим ближайшим союзником в сфере безопасности в Азии».

Его визит совпал с заходами в порты Японии британского авианосца «Принц Уэльский», в том числе на военно-морскую базу США в Ёкосука, префектура Канагава, недалеко от Токио.

Великобритания стремилась укрепить отношения с партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности с Японией, после своего выхода из Европейского союза в 2020 году. Эта позиция остаётся прежней после смены правительства, поскольку Великобритания обеспокоена экономической поддержкой России со стороны Китая.

В апреле ударная группа численностью около 4000 человек во главе с принцем Уэльским отправилась из Великобритании в Индо-Тихоокеанский регион. Хили назвал это «крупнейшей операцией Королевского флота за последнее поколение».

