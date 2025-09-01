Министр обороны Великобритании подчеркнул тесные связи с Японией в сфере безопасности
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 30 августа (Jiji Press). Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул тесные связи своей страны с Японией в сфере безопасности в условиях меняющейся обстановки в сфере безопасности.
«Мы вместе создаём золотой век оборонного сотрудничества», – заявил Хили журналистам 29 августа во время своего визита в Японию, назвав эту восточноазиатскую страну «нашим ближайшим союзником в сфере безопасности в Азии».
Его визит совпал с заходами в порты Японии британского авианосца «Принц Уэльский», в том числе на военно-морскую базу США в Ёкосука, префектура Канагава, недалеко от Токио.
Великобритания стремилась укрепить отношения с партнёрами в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности с Японией, после своего выхода из Европейского союза в 2020 году. Эта позиция остаётся прежней после смены правительства, поскольку Великобритания обеспокоена экономической поддержкой России со стороны Китая.
В апреле ударная группа численностью около 4000 человек во главе с принцем Уэльским отправилась из Великобритании в Индо-Тихоокеанский регион. Хили назвал это «крупнейшей операцией Королевского флота за последнее поколение».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Два китайских корабля вторглись в воды Японии возле островов Сэнкаку
- Десять военных кораблей Китая и России прошли через пролив Соя
- Военные корабли Китая и России прошли через пролив на юго-западе Японии
- Усиление российско-китайского военного сотрудничества и обеспечение безопасности Японии
- Коммунистическая партия Китая в глазах послевоенной демократической Японии: от сочувствия и поддержки к неприятию и критике диктатуры