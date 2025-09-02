Лидеры Японии и Индии договорились об укреплении безопасности и экономических связей
Токио, 29 августа (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и его индийский коллега Нарендра Моди, находящийся с визитом в Японии, договорились об укреплении двусторонней безопасности и экономических отношений.
На саммите, состоявшемся в офисе премьер-министра Японии в Токио, два лидера подтвердили, что их страны будут укреплять сотрудничество в области безопасности, учитывая гегемонистское поведение Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Они договорились расширить двустороннее экономическое сотрудничество в условиях растущей глобальной неопределённости, связанной с политикой высоких пошлин администрации президента США Дональда Трампа.
Исиба и Моди впервые за 17 лет пересмотрели совместную декларацию Японии и Индии о сотрудничестве в области безопасности. Пересмотренная декларация призывает обе страны к совместной разработке оборонного оборудования и содействию совместным исследованиям в области передовых технологий, таких как кибербезопасность.
Лидеры двух стран также опубликовали совместное заявление, в котором говорится о создании Японо-индийской инициативы экономической безопасности для стабильных закупок полезных ископаемых, полупроводников и других товаров, имеющих важное значение с точки зрения экономической безопасности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
