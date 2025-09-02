Гражданину Китая предписали выплатить 11 млн йен за неуместные высказывания на радио NHK

Новости

Токио, 1 сентября (Jiji Press). Окружной суд Токио обязал бывшего внешнего сотрудника Japan Broadcasting Corp (NHK) выплатить этой государственной организации 11 миллионов йен в качестве компенсации за неуместные высказывания во время новостной радиопрограммы на китайском языке.

Согласно постановлению суда и другим источникам, в программе, вышедшей в эфир в августе прошлого года, китаец заявил, что острова Сэнкаку в префектуре Окинава на юге Японии, находящиеся под управлением Японии, являются территорией Китая. Китай претендует на эти острова.

В программе он также сказал, что люди не должны забывать о Нанкинской резне и «женщинах для утешения» военного времени.

Председательствующий судья Адати Кэнта заявил, что неуместные высказывания помешали международному вещанию NHK и подорвали доверие к этой компании.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]