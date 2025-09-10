В ходе рейда иммиграционной полиции (ICE) на заводе Hyundai в США задержаны трое японцев

Новости

Сеул/Вашингтон, 9 сентября (Jiji Press). Стало известно, что среди 475 человек, задержанных в ходе недавнего рейда Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) на строительной площадке завода по производству аккумуляторов компании Hyundai Motor Co. в Джорджии, были трое граждан Японии.

5 сентября иммиграционная и таможенная полиция (ICE) объявила о проведении масштабной операции на заводе по производству аккумуляторов. Задержанные, среди которых более 300 граждан Южной Кореи, подозреваются в незаконной работе или пребывании в США, сообщило агентство.

«Генеральное консульство Японии в Атланте собирает информацию, чтобы разобраться в ситуации, в том числе посредством консульских встреч, и продолжит принимать соответствующие меры с точки зрения защиты японских граждан», – заявил 9 сентября на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса.

По данным информированных источников, граждане Японии были отправлены на завод по производству аккумуляторов для электромобилей, строительство которого в настоящее время осуществляет Hyundai совместно с южнокорейской компанией LG Energy Solution. Они являются сотрудниками японского производителя промышленного оборудования, выпускающего машины для нанесения покрытий на электроды аккумуляторов.

По данным южнокорейских СМИ, правительство Южной Кореи планирует арендовать самолёт для репатриации своих граждан. Задержанные граждане Японии могут быть вывезены из США вместе с ними.

