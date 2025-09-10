Глава министерства обороны Японии подчеркнул важность многостороннего сотрудничества

Новости

Сеул, 9 сентября (Jiji Press). Министр обороны Японии Накатани Гэн подчеркнул важность многостороннего сотрудничества в области безопасности, охватывающего не только Японию, Южную Корею и США, но также Австралию и Филиппины.

Выступая на Сеульском оборонном диалоге – международной конференции, организованной Министерством обороны Южной Кореи в столице страны, – Накатани заявил, что страны должны «защищать свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона».

«Международный порядок столкнулся с серьёзным вызовом, – сказал он, имея в виду более тесное военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией в войне в Украине. – Нельзя исключать возможность повторения подобного серьёзного инцидента в Индо-Тихоокеанском регионе».

Министр разъяснил свою концепцию «Единых совместных усилий наций (OCEAN)», которую он выдвинул в качестве общей философии сотрудничества между оборонными ведомствами стран Индо-Тихоокеанского региона, разделяющими общие ценности, и запросил поддержку для неё.

Визит Накатани в Южную Корею стал первым за 10 лет визитом министра обороны Японии. 8 сентября он провёл переговоры со своим южнокорейским коллегой Ан Гю Баком.

