[Видео] Столкновения священных повозок на празднике в префектуре Акита

Новости

В городе Сэмбоку префектуры Акита собралось множество туристов, чтобы посмотреть на процессию повозок яма на празднике Какунодатэ, который является объектом Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. 8 сентября состоялось мероприятие Яма буцукэ – «столкновение повозок яма», в ходе которого священные повозки сталкивают друг с другом, чтобы получить преимущество проезда по дороге. Повозки, украшенные куклами в виде воинов и другими предметами, сталкиваются с громким стуком под поощрительные выкрики участников. Мероприятие проходило до 9 сентября. [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме