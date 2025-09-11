[Видео] Столкновения священных повозок на празднике в префектуре Акита
В городе Сэмбоку префектуры Акита собралось множество туристов, чтобы посмотреть на процессию повозок яма на празднике Какунодатэ, который является объектом Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. 8 сентября состоялось мероприятие Яма буцукэ – «столкновение повозок яма», в ходе которого священные повозки сталкивают друг с другом, чтобы получить преимущество проезда по дороге. Повозки, украшенные куклами в виде воинов и другими предметами, сталкиваются с громким стуком под поощрительные выкрики участников. Мероприятие проходило до 9 сентября. [Видеоцентр Jiji Press]
