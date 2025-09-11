Япония закроет все шесть Японских центров в России

Новости

Токио, 10 сентября (Jiji Press). Правительство Японии заявило, что планирует закрыть все свои шесть центров в России из-за напряжённых отношений между двумя странами после вторжения России в Украину.

«В условиях серьёзных изменений в ситуации вокруг японско-российских отношений Японские центры выполнили свою историческую роль», – заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса.

По его словам, одностороннее приостановление Россией в январе действия меморандума о взаимопонимании по Японским центрам стало ещё одной причиной их закрытия.

По словам Хаяси, 30 июля и 26 августа Японский центр во Владивостоке на Дальнем Востоке России подвергся выездной проверке со стороны МВД России.

По данным МИД Японии, решение о закрытии Японских центров было доведено до сведения российской стороны по дипломатическим каналам 27 августа.

Японские центры были основаны в 1994 году с целью развития кадрового потенциала и отвечали за экономические отношения между Японией и Россией. Центры работали во Владивостоке, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Хабаровске и Южно-Сахалинске. Центры проводили ряд мероприятий, включая курсы менеджмента, курсы японского языка, стажировки в Японии и поиск партнёров для бизнеса.

