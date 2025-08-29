Китай и Россия провели совместное подводное патрулирование в Японском море
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 28 августа (Jiji Press). Тихоокеанский флот России и ВМС Китая провели совместное патрулирование подводных лодок в Японском и Восточно-Китайском морях, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.
В заявлении Тихоокеанского флота говорится, что данная операция стала первым совместным патрулированием российских и китайских подводных лодок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ТАСС.
Как сообщает ТАСС, российские и китайские неатомные подводные лодки начали совместное патрулирование сразу после того, как 5 августа обе страны завершили совместные морские учения, проходившие преимущественно в Японском море. В патрулировании приняла участие российская усовершенствованная подводная лодка проекта «Кило» «Волхов».
Ранее в этом месяце Объединённый штаб Министерства обороны Японии сообщил, что подводная лодка класса «Улучшенный Кило» и другие российские суда прошли через Цусимский пролив на юго-запад, а затем снова двинулись на северо-восток. Эти перемещения могут быть связаны с совместным патрулированием.
Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай для участия в двухдневном саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине в воскресенье и в военный парад в честь 80-летия Победы над Японией во Второй мировой войне в Пекине 3 сентября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Оборонный бюджет Японии приближается к целевому показателю НАТО в 2% ВВП
- Министерство обороны Японии на 2024 финансовый год запросило рекордную сумму в 7,7 трлн йен
- В Японии успешно испытали новую ракету-перехватчик
- Модернизация альянса Японии и США: переход к многоуровневому сотрудничеству в обеспечении безопасности и срочность обретения потенциала ответного удара
- В Японии обсуждают вопрос о строительстве убежищ на случай ядерного нападения
- Пуски ракет Северной Кореей были учениями по применению ядерного оружия
- Япония, США и Южная Корея провели совместные учения по противоракетной обороне
- Япония обеспокоена возможностью нанесения Северной Кореей насыщенного удара, при котором сложно перехватить все ракеты
- Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря сразу же после окончания визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию