Китай и Россия провели совместное подводное патрулирование в Японском море

Новости

Токио, 28 августа (Jiji Press). Тихоокеанский флот России и ВМС Китая провели совместное патрулирование подводных лодок в Японском и Восточно-Китайском морях, сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.

В заявлении Тихоокеанского флота говорится, что данная операция стала первым совместным патрулированием российских и китайских подводных лодок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ТАСС.

Как сообщает ТАСС, российские и китайские неатомные подводные лодки начали совместное патрулирование сразу после того, как 5 августа обе страны завершили совместные морские учения, проходившие преимущественно в Японском море. В патрулировании приняла участие российская усовершенствованная подводная лодка проекта «Кило» «Волхов».

Ранее в этом месяце Объединённый штаб Министерства обороны Японии сообщил, что подводная лодка класса «Улучшенный Кило» и другие российские суда прошли через Цусимский пролив на юго-запад, а затем снова двинулись на северо-восток. Эти перемещения могут быть связаны с совместным патрулированием.

Президент России Владимир Путин планирует посетить Китай для участия в двухдневном саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине в воскресенье и в военный парад в честь 80-летия Победы над Японией во Второй мировой войне в Пекине 3 сентября.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме