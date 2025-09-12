Япония и Португалия выведут отношения на уровень стратегического партнёрства

Новости

Токио, 11 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и его португальский коллега Луиш Монтенегру договорились поднять отношения между двумя странами на уровень стратегического партнёрства.

Два лидера, встретившиеся в офисе премьер-министра Японии в Токио, также договорились об укреплении японско-португальского сотрудничества в различных областях, включая экономику и безопасность.

Исиба и Монтенегру разделили понимание того, что безопасность Евро-Атлантического и Индо-Тихоокеанского регионов становится всё более неразделимой, и подтвердили свою приверженность совместной работе по содействию свободе и открытости Индо-Тихоокеанского региона.

«Мы пришли к общему мнению, что тесное сотрудничество сейчас важнее, чем когда-либо», – заявил Исиба на совместной пресс-конференции, имея в виду отношения между Японией и Португалией.

Луиш Монтенегру выразил стремление Португалии к укреплению отношений с Японией.

