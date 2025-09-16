США для усиления давления на Россию добиваются введения «Большой семёркой» пошлин в отношении Китая и Индии
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Вашингтон, 12 сентября (Jiji Press). Соединённые Штаты призвали своих партнёров по «Большой семёрке» повысить пошлины на Китай и Индию, чтобы помешать им закупать российскую сырую нефть, на которую США наложили санкции из-за войны в Украине, сообщило Министерство финансов США.
«Только совместными усилиями, которые прекратят в корне потоки средств, финансирующих военную машину Путина, мы сможем оказать достаточное экономическое давление, чтобы положить конец бессмысленным убийствам», – заявили министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.
12 сентября они приняли участие в онлайн-встрече министров финансов стран «Большой семёрки».
На встрече Бессент повторил призыв президента США Дональда Трампа к другим крупнейшим демократиям «Большой семёрки» о том, что если они действительно намерены положить конец войне в Украине, то они должны присоединиться к Соединённым Штатам и ввести пошлины для стран, покупающих нефть у России, говорится в заявлении.
Трамп призвал Европейский союз ввести 100-процентные пошлины на товары из Китая и Индии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония и ЕС обсуждают сотрудничество по поддержанию свободной торговли
- Снова Трамп
- США планируют повысить пошлины на автомобили до «25%» - в 10 раз выше текущей ставки, что неизбежно повлияет на Японию
- Трамп распорядился изучить введение системы «зеркальных тарифов» для сокращения торгового дефицита, Япония может попасть под проверку