США для усиления давления на Россию добиваются введения «Большой семёркой» пошлин в отношении Китая и Индии

Вашингтон, 12 сентября (Jiji Press). Соединённые Штаты призвали своих партнёров по «Большой семёрке» повысить пошлины на Китай и Индию, чтобы помешать им закупать российскую сырую нефть, на которую США наложили санкции из-за войны в Украине, сообщило Министерство финансов США.

«Только совместными усилиями, которые прекратят в корне потоки средств, финансирующих военную машину Путина, мы сможем оказать достаточное экономическое давление, чтобы положить конец бессмысленным убийствам», – заявили министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.

12 сентября они приняли участие в онлайн-встрече министров финансов стран «Большой семёрки».

На встрече Бессент повторил призыв президента США Дональда Трампа к другим крупнейшим демократиям «Большой семёрки» о том, что если они действительно намерены положить конец войне в Украине, то они должны присоединиться к Соединённым Штатам и ввести пошлины для стран, покупающих нефть у России, говорится в заявлении.

Трамп призвал Европейский союз ввести 100-процентные пошлины на товары из Китая и Индии.

