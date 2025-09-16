США снизят пошлины на японские автомобили с 16 сентября

Новости

Вашингтон, 15 сентября (Jiji Press). 16 сентября Соединённые Штаты снизят пошлины на импорт автомобилей из Японии с 27,5% до 15%.

Согласно уведомлению, опубликованному 15 сентября, сокращение вступит в силу в 12:01 по восточному времени.

Несмотря на снижение, японские автопроизводители продолжат сталкиваться с трудностями, поскольку пошлины значительно повысились по сравнению с 2,5% – уровнем, который существовал до того, как президент США Дональд Трамп повысил пошлины.

В уведомлении также говорится, что будут снижены пошлины на японские товары, подпадающие под 15-процентный взаимный тариф.

