США снизили пошлины на японские автомобили
НовостиПолитика Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Вашингтон, 16 сентября (Jiji Press). Администрация президента США Дональда Трампа снизила пошлины на японские автомобили с 27,5 до 15 процентов. Это всё ещё выше, чем 2,5 процента – уровень пошлин, существовавший до повышения пошлин в начале этого года.
Администрация Трампа также намерена снизить импортные пошлины на японские товары, подпадающие под 15-процентный взаимный тариф, согласно уведомлению, опубликованному 15 сентября.
Более низкие тарифы пошлин вступили в силу с 7 августа, а переплаченные с этого момента суммы будут возвращены.
Пошлины на гражданские самолёты и их запчасти будут отменены. Налог на автомобили не распространяется на малотоннажные грузовики и другие товары, уже облагаемые пошлинами в размере 15% и более.
Администрация Трампа ввела дополнительные пошлины в размере 25 процентов на автомобили в апреле и на автозапчасти в мае.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония и ЕС обсуждают сотрудничество по поддержанию свободной торговли
- Снова Трамп
- США планируют повысить пошлины на автомобили до «25%» - в 10 раз выше текущей ставки, что неизбежно повлияет на Японию
- Трамп распорядился изучить введение системы «зеркальных тарифов» для сокращения торгового дефицита, Япония может попасть под проверку