США снизили пошлины на японские автомобили

Вашингтон, 16 сентября (Jiji Press). Администрация президента США Дональда Трампа снизила пошлины на японские автомобили с 27,5 до 15 процентов. Это всё ещё выше, чем 2,5 процента – уровень пошлин, существовавший до повышения пошлин в начале этого года.

Администрация Трампа также намерена снизить импортные пошлины на японские товары, подпадающие под 15-процентный взаимный тариф, согласно уведомлению, опубликованному 15 сентября.

Более низкие тарифы пошлин вступили в силу с 7 августа, а переплаченные с этого момента суммы будут возвращены.

Пошлины на гражданские самолёты и их запчасти будут отменены. Налог на автомобили не распространяется на малотоннажные грузовики и другие товары, уже облагаемые пошлинами в размере 15% и более.

Администрация Трампа ввела дополнительные пошлины в размере 25 процентов на автомобили в апреле и на автозапчасти в мае.

