JICA отзывает инициативу «Родной город» с африканскими странами

Токио, 25 сентября (Jiji Press). Японское агентство международного сотрудничества (JICA) объявило об отзыве своей инициативы «Родной город», направленной на содействие обменам между африканскими странами и их партнёрскими японскими городами.

Решение было принято после того, как японские города захлестнула волна протестов из-за ложной информации в социальных сетях о том, что эта инициатива приведет к росту иммиграции.

На пресс-конференции в этот день президент JICA Танака Акихико признал, что термин «родной город», а также концепция инициативы вызвали «недопонимание и путаницу».

JICA решила отозвать инициативу, поскольку «подрывается среда для наших предполагаемых взаимовыгодных обменов, – пояснил Танака. – Дело не в том, что мы допустили ошибочные взгляды», — подчеркнул он.

«Мы проведём консультации с соответствующими местными органами власти, чтобы создать условия для проведения полезных и приятных международных обменов», – заявил глава JICA.

