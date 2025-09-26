Toyota открывает экспериментальный город в Японии

Новости

Сусоно, префектура Сидзуока, 25 сентября (Jiji Press). Toyota Motor Corp. открыла первую часть своего проекта Woven City в Сусоно, префектура Сидзуока, центральная Япония, спустя пять лет после того, как автопроизводитель объявил о концепции экспериментального города.

В проекте, который предполагает тестирование автоматизированных логистических сервисов и управления транспортными средствами в населённом пункте, участвуют Toyota и 18 других компаний. Публика сможет посетить Woven City уже с 2026 финансового года.

Первая очередь проекта площадью около 47 000 квадратных метров открылась 25 сентября. На территории разместятся 14 зданий, в том числе восемь жилых, в которых разместятся 300 человек, в основном сотрудники Toyota.

Главной особенностью проекта Woven City является автономное вождение. Будут проведены тестовые испытания новых сервисов каршеринга с использованием роботов, направляющих автомобили к местам, выбранным пользователями с помощью смартфонов, а также беспилотных технологий доставки с использованием роботов.

В число 19 компаний входят Daikin Industries Ltd., Nissin Food Products Co. и пять других компаний, не относящихся к автомобильной промышленности. Они стремятся создавать новые продукты и услуги в рамках сотрудничества с Toyota.

