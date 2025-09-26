Toyota открывает экспериментальный город в Японии
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Сусоно, префектура Сидзуока, 25 сентября (Jiji Press). Toyota Motor Corp. открыла первую часть своего проекта Woven City в Сусоно, префектура Сидзуока, центральная Япония, спустя пять лет после того, как автопроизводитель объявил о концепции экспериментального города.
В проекте, который предполагает тестирование автоматизированных логистических сервисов и управления транспортными средствами в населённом пункте, участвуют Toyota и 18 других компаний. Публика сможет посетить Woven City уже с 2026 финансового года.
Первая очередь проекта площадью около 47 000 квадратных метров открылась 25 сентября. На территории разместятся 14 зданий, в том числе восемь жилых, в которых разместятся 300 человек, в основном сотрудники Toyota.
Главной особенностью проекта Woven City является автономное вождение. Будут проведены тестовые испытания новых сервисов каршеринга с использованием роботов, направляющих автомобили к местам, выбранным пользователями с помощью смартфонов, а также беспилотных технологий доставки с использованием роботов.
В число 19 компаний входят Daikin Industries Ltd., Nissin Food Products Co. и пять других компаний, не относящихся к автомобильной промышленности. Они стремятся создавать новые продукты и услуги в рамках сотрудничества с Toyota.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Японский стартап намерен убедить пользователей суперкаров пересесть на летающий мотоцикл за 700 000 долларов
- Летающий мотоцикл на автомобильной выставке в Токио: перспективы воздушного транспорта нового типа
- «Воздушные автомобили» определяют ближайшее будущее: Япония приступает кобсуждению практических вопросов
- [Видео] Японская компания NEC испытывает летающий автомобиль
- Хонда Соитиро – создатель глобальной империи Honda
- Количество погибших в ДТП в Японии в 2018 году достигло рекордно низкой цифры
- В Японии всё шире применяются дополнительные устройства управления ускорением для предотвращения несчастных случаев на дороге
- Система управления автомобилем «одна педаль» поможет избежать ДТП