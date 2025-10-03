Токийский район Сибуя активизирует усилия по информированию иностранцев о правилах празднования Хэллоуина

Новости

Токио, 2 октября (Jiji Press). Мэр Хасэбэ Кэн заявил, что токийский район Сибуя усилит меры по информированию иностранных туристов о правилах и манерах поведения во время празднования Хэллоуина в этом году.

«Кажется, в прошлом году число иностранцев, переодетых в карнавальные костюмы, увеличилось, – сказал Хасэбэ на пресс-конференции. – Ситуация меняется».

По словам мэра, начиная с этого года в районе будет распространяться соответствующая информация на китайском и корейском языках, помимо английского.

Администрация будет стремиться удержать празднующих Хэллоуин от нежелательного поведения, такого как распитие спиртных напитков на улице, что стало серьёзной проблемой во время праздника в прошлом, а также от курения и разбрасывания мусора. «Мы запретим такое празднование Хэллоуина, которое вызывает недовольство», – сказал Хасэбэ.

В районе издали указ, запрещающий распитие спиртных напитков на улицах возле станции Сибуя в ночное время. Это станет продолжением прошлогодней практики, согласно которой магазины должны воздержаться от продажи алкоголя с вечера 31 октября до следующего утра.

