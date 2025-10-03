Визит Трампа в Японию запланирован на 27–29 октября
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 2 октября (Jiji Press). Правительства Японии и США рассматривают возможность проведения визита президента США Дональда Трампа в Японию 27–29 октября, как стало известно 2 октября.
Этот визит станет первым для Трампа в ходе его второго срока. Он встретится с новым премьер-министром Японии, который будет избран после выборов руководства правящей Либерально-демократической партии 4 октября.
В этом месяце Трамп планирует посетить встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии. После этого он, как сообщается, посетит Японию, а затем отправится в Южную Корею на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Ожидается, что президент и новый премьер-министр Японии обсудят детали инвестиционной и кредитной программы Японии для Соединённых Штатов, которая включена в недавнее тарифное соглашение двух стран, а также сотрудничество в области безопасности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония и ЕС обсуждают сотрудничество по поддержанию свободной торговли
- Снова Трамп
- США планируют повысить пошлины на автомобили до «25%» - в 10 раз выше текущей ставки, что неизбежно повлияет на Японию
- Трамп распорядился изучить введение системы «зеркальных тарифов» для сокращения торгового дефицита, Япония может попасть под проверку