Визит Трампа в Японию запланирован на 27–29 октября

Токио, 2 октября (Jiji Press). Правительства Японии и США рассматривают возможность проведения визита президента США Дональда Трампа в Японию 27–29 октября, как стало известно 2 октября.

Этот визит станет первым для Трампа в ходе его второго срока. Он встретится с новым премьер-министром Японии, который будет избран после выборов руководства правящей Либерально-демократической партии 4 октября.

В этом месяце Трамп планирует посетить встречи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии. После этого он, как сообщается, посетит Японию, а затем отправится в Южную Корею на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Ожидается, что президент и новый премьер-министр Японии обсудят детали инвестиционной и кредитной программы Японии для Соединённых Штатов, которая включена в недавнее тарифное соглашение двух стран, а также сотрудничество в области безопасности.

