Санаэ Такаити: консервативная позиция и неоднозначные высказывания

Токио, 4 октября (Jiji Press). Такаити Санаэ имеет все шансы войти в историю как первая женщина на посту премьер-министра Японии, одержав победу на выборах лидера правящей Либерально-демократической партии с третьей попытки.

Она расширила свою поддержку среди консерваторов, приняв политический курс покойного бывшего премьер-министра Абэ Синдзо. Однако её агрессивная позиция порой вызывает споры.

Бывшая телеведущая и выпускница Института государственного управления и управления Мацусита впервые была избрана в Палату представителей в 1993 году как независимый кандидат.

В 1996 году Такаити выиграла второй срок по списку ныне несуществующей партии «Новые рубежи». Позже в том же году она вступила в ЛДП.

Такаити установила тесные отношения с Абэ, поскольку они оба стали законодателями в 1993 году и разделяли схожие идеологические взгляды. При администрации Абэ она занимала ключевые должности, включая пост руководителя партийной политики и министра внутренних дел.

После избрания на пост главы партии она заявила: «Я заставлю всех работать как тягловые лошади. Я также откажусь от термина “баланс между работой и личной жизнью”».

В студенческие годы она играла на барабанах в хэви-метал группе, а также известна как ярая болельщица Hanshin Tigers.

