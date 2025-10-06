Такаити Санаэ, избранная на пост лидера ЛДП, обещает заняться решением проблемы роста цен
Токио, 4 октября (Jiji Press). Такаити Санаэ, новая лидер правящей Либерально-демократической партии Японии, на своей инаугурационной пресс-конференции пообещала сосредоточиться на мерах по борьбе с ростом цен, отметив, что она не исключает снижения налога на потребление.
Такаити, которая теперь, скорее всего, станет следующим премьер-министром Японии, выразила намерение в ближайшее время разработать пакет мер экономического стимулирования, включая увеличение субсидий местным органам власти для поддержки малого бизнеса.
В то же время Такаити заявила, что пока рано считать, что дефляция в Японии закончилась. «Лучшая инфляция – это та, которая вызвана ростом заработной платы, который стимулирует спрос и приводит к умеренному росту цен», – сказала она.
Говоря о денежно-кредитной политике, Такаити заявила, что, хотя правительство должно взять на себя ответственность за неё, Банк Японии должен рассмотреть «наилучшие средства».
Она заявила, что её правительство рассмотрит вопрос о том, является ли политическое соглашение между правительством и Банком Японии 2013 года наилучшим.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
