Такаити призывает к балансу между работой и личной жизнью, учитывая все «за» и «против»

Токио, 5 октября (Jiji Press). Такаити Санаэ, новый лидер правящей Либерально-демократической партии Японии, на встрече с журналистами сказала: «Я хочу, чтобы люди ценили баланс между работой и личной жизнью».

«Я работаю, хотя сегодня воскресенье», – заявила Такаити журналистам после встречи с главным советником ЛДП Асо Таро в штаб-квартире партии.

В своей речи после победы на выборах руководства партии в субботу Такаити заявила, что она «откажется от слов «баланс между работой и личной жизнью»», чтобы усердно работать, что вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях и в других местах.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

