Юристы протестуют против высказываний новой главы ЛДП Такаити о том, что она заставит всех «работать, как ломовые лошади»

Новости

Токио, 7 октября (Jiji Press). Группа японских юристов, занимающихся проблемой кароси, то есть смертей, связанных с переутомлением на работе, выразила протест против высказываний нового лидера Либерально-демократической партии Такаити Санаэ, которая призвала членов правящей партии «работать, как ломовые лошади», и заявившей, что она «откажется от слов “баланс между работой и личной жизнью”».

Такаити сделала это заявление в своей победной речи после победы на выборах руководства ЛДП 4 октября.

6 октября Национальный совет по защите жертв кароси выступил с заявлением, в котором потребовал от неё отказаться от своих высказываний и утверждал, что её позиция может заставить работников, в том числе государственных служащих, работать сверхурочно и переутомляться, а также может возродить устаревший менталитет.

Группу возглавляет Кавахито Хироси, адвокат, представлявший интересы семьи сотрудника крупного рекламного агентства Dentsu Inc., покончившего жизнь самоубийством, предположительно из-за переутомления.

Семья чиновника министерства внутренних дел, покончившего с собой в 2014 году, также опубликовала заявление через своего адвоката, в котором выразила возмущение высказываниями Такаити и призвала ее глубоко задуматься над ними и извиниться перед теми, кто потерял членов своей семьи из-за переутомления.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме