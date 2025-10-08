[Видео] Уход за лицом 120-метрового Будды
НовостиФото/Видео Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
6 октября прошла ежегодная очистка 120-метровой статуи Великого будды Усику (Усику дайбуцу, город Усику, префектура Ибараки). Используя верёвки, выпущенные из смотрового люка, рабочие вымыли лоб и щёки статуи с помощью шлангов высокого давления и щёток (фото сделано с помощью небольшого дрона) [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Путешествие по местам цветения сакуры в Камакуре: любование цветами среди древних храмов и святилищ
- Паломничество фотографа Муды Томохиро к древним буддам: Вайрочана, Великий Будда монастыря Тодайдзи в городе Нара
- Такаока: Великий Будда обозревает славящийся металлическими изделиями город
- Нара и Камакура: Великие будды