[Видео] Уход за лицом 120-метрового Будды

6 октября прошла ежегодная очистка 120-метровой статуи Великого будды Усику (Усику дайбуцу, город Усику, префектура Ибараки). Используя верёвки, выпущенные из смотрового люка, рабочие вымыли лоб и щёки статуи с помощью шлангов высокого давления и щёток (фото сделано с помощью небольшого дрона)  [Видеоцентр Jiji Press]

