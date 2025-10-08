[Видео] Уход за лицом 120-метрового Будды

Новости

6 октября прошла ежегодная очистка 120-метровой статуи Великого будды Усику (Усику дайбуцу, город Усику, префектура Ибараки). Используя верёвки, выпущенные из смотрового люка, рабочие вымыли лоб и щёки статуи с помощью шлангов высокого давления и щёток (фото сделано с помощью небольшого дрона) [Видеоцентр Jiji Press]

