Полиция Японии начинает переговоры о более строгих правилах использования дронов
Токио, 7 октября (Jiji Press). Национальное полицейское управление Японии провело первое заседание экспертной группы по мерам борьбы с незаконными полетами беспилотников в свете растущей угрозы использования беспилотников в террористических и других целях.
Группа планирует к концу года подготовить доклад о расширении списка бесполётных зон и штрафов с целью пересмотра закона о контроле над беспилотниками.
Закон был принят в 2016 году после инцидента с падением дрона на крышу офиса премьер-министра в Токио. В настоящее время он запрещает полеты дронов в пределах 300 метров от важных объектов, таких как здание Национального парламента, императорский дворец и атомные электростанции.
В 2019 и 2020 годах закон был пересмотрен с целью расширения списка бесполётных зон и включения в него объектов и аэропортов Сил самообороны.
По данным агентства, характеристики дронов значительно улучшились с момента принятия закона. Даже те дроны, которые продаются в розничных магазинах, теперь могут летать в несколько раз быстрее и переносить предметы в несколько раз тяжелее. Некоторые зарубежные модели способны развивать скорость более 100 километров в час.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]