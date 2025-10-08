Полиция Японии начинает переговоры о более строгих правилах использования дронов

Новости

Токио, 7 октября (Jiji Press). Национальное полицейское управление Японии провело первое заседание экспертной группы по мерам борьбы с незаконными полетами беспилотников в свете растущей угрозы использования беспилотников в террористических и других целях.

Группа планирует к концу года подготовить доклад о расширении списка бесполётных зон и штрафов с целью пересмотра закона о контроле над беспилотниками.

Закон был принят в 2016 году после инцидента с падением дрона на крышу офиса премьер-министра в Токио. В настоящее время он запрещает полеты дронов в пределах 300 метров от важных объектов, таких как здание Национального парламента, императорский дворец и атомные электростанции.

В 2019 и 2020 годах закон был пересмотрен с целью расширения списка бесполётных зон и включения в него объектов и аэропортов Сил самообороны.

По данным агентства, характеристики дронов значительно улучшились с момента принятия закона. Даже те дроны, которые продаются в розничных магазинах, теперь могут летать в несколько раз быстрее и переносить предметы в несколько раз тяжелее. Некоторые зарубежные модели способны развивать скорость более 100 километров в час.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме