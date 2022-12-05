В Японии с 5 декабря разрешат использование дронов в городских районах
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Токио, 4 декабря (Jiji Press). 5 декабря в Японии вступит в силу пересмотренный закон о гражданской авиации, разрешающий полёты дронов за пределами прямой видимости пилотов над жилыми районами, включая городские районы.
Ожидается, что пересмотр закона приведет к полноценному использованию дронов в широком спектре отраслей, особенно в сфере транспорта, сталкивающейся с нехваткой рабочей силы, что побудит многие связанные с этим компании подготовиться к использованию дронов в своих будущих услугах.
В настоящее время дронам разрешено летать над городскими районами только тогда, когда операторы и другие лица могут контролировать их визуально.
Пересмотренный закон смягчит эти правила, открыв путь для так называемых полётов дронов 4 уровня, при которых операторы управляют дронами в воздушном пространстве над городскими районами даже за пределами их прямой видимости, что является самым высоким уровнем четырёхуровневой шкалы полетов дронов в стране. .
Операторы дронов должны получить сертификаты воздушных судов и квалификацию пилотов. Им также необходимо получить предварительное утверждение мер безопасности от министра земли для каждой операции, связанной с полётом дронов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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