На севере Японии используют дроны для предотвращения нападений медведей

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Саппоро, 22 июля (Jiji Press). В городе Наёро в самой северной префектуре Японии Хоккайдо начали использовать беспилотники, чтобы предотвратить нападения медведей на людей.

Городская администрация призывает жителей эвакуироваться, если дроны обнаружат медведей в городских или жилых районах. Поскольку инциденты с участием медведей происходят в разных местах, ожидается, что небольшие беспилотные летательные аппараты помогут обеспечить безопасность жителей и будут способствовать устранению опасности, которую представляет животное.

По данным Министерства охраны окружающей среды, число людей по всей стране, пострадавших от нападений медведей в 2023 финансовом году, достигло рекордного уровня в 219 человек. За первые три месяца 2024 финансового года 34 человека получили травмы в результате нападений медведей, двое из них погибли.

В январе-мае этого года в полицейский участок Наёро полицейского управления Хоккайдо поступило более 30 сообщений о появлении медведей в городе, что примерно на 10 больше, чем годом ранее.

В начале июня городское правительство заключило соглашение с полицейским участком и автошколой города, которая также предлагает курс обучения управлению дронами. Согласно схеме, муниципальное правительство после переговоров с полицейским участком попросит школу отправить дрон, если медведь, замеченный в городе, с большой вероятностью может навредить людям. Камера, установленная на дроне, поможет определить местонахождение медведя, а динамики, установленные на дроне, будут использоваться для того, чтобы призвать жителей к эвакуации.

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