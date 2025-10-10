Партия Комэйто 10 октября решит, сохранять ли коалицию с ЛДП

Новости

Токио, 9 октября (Jiji Press). Глава Комэйто Сайто Тэцуо заявил, что Комэйто может решить, сохранит ли японская политическая партия коалицию с правящей Либерально-демократической партией, по итогам встречи их лидеров, намеченной на 10 октября.

Сайто представил план на встрече с представителями префектурных отделений партии Комэйто по всей стране, состоявшейся 9 октября вечером. Встреча была организована с целью сбора мнений местных руководителей о целесообразности сохранения Комэйто правящей коалиции с ЛДП.

10 октября состоится встреча Сайто и Такаити Санаэ, которая 4 октября была избрана главой ЛДП на смену Исибе Сигэру, также премьер-министру страны, который оставляет должность.

Поскольку Сайто сохраняет жёсткую позицию, в том числе допуская возможность выхода своей партии из коалиции, альянс ЛДП-Комэйто, просуществовавший более четверти века, сейчас находится на критическом этапе.

На встрече с местными руководителями 9 октября Сайто заявил, что между его партией и ЛДП существует «большой разрыв» по ​​вопросу политики и финансов, по-видимому, имея в виду ужесточение правил в отношении политических пожертвований со стороны компаний и других организаций, а также громкий скандал с «чёрными фондами» в ЛДП.

