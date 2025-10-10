Такаити рассматривает возможность принятия экономических мер вскоре после назначения премьер-министром

Новости

Токио, 9 октября (Jiji Press). Такаити Санаэ, новый лидер правящей Либерально-демократической партии Японии, обозначила план, согласно которому она поручит правительству немедленно разработать меры по стимулированию экономики, если она станет следующим премьер-министром.

Она представила свой план в телевизионной программе Japan Broadcasting Corp. (NHK), общественной телерадиокомпании Японии.

Такаити надеется, что дополнительный государственный бюджет на 2025 финансовый год для финансирования мер стимулирования экономики будет принят в ходе внеочередной сессии парламента, которая, как ожидается, соберётся в ближайшее время.

В телепередаче Такаити, избранная 4 октября председателем ЛДП, заявила, что будет работать над поправками к закону, чтобы отменить временные надбавки к налогу на операции с бензином и дизелем. Она добавила, что до тех пор, пока эти поправки не будут реализованы, она планирует увеличить субсидии для снижения цен на бензин и дизель.

Такаити также сообщила, что планирует расширить гранты местным органам власти с целью поддержки малого бизнеса в регионах.

