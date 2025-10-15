Toyota будет продавать модель Century под независимым люксовым брендом

Новости

Токио, 14 октября (Jiji Press). Компания Toyota Motor Corp. сообщила, что будет продавать свой автомобиль класса люкс Century под новым независимым брендом, чтобы обеспечить автомобилю чёткое место в своей линейке продукции.

Японский автопроизводитель представит концепт оранжевого купе под брендом Century на выставке Japan Mobility Show, которая откроется в Токио в конце этого месяца.

Председатель совета директоров Toyota Тойода Акио заявил, что компания преобразует Century из одной из своих моделей в бренд «с чёткой позицией в нашей линейке продуктов».

Модель Century впервые была представлена ​​в 1967 году для владельцев автомобилей с водителем в ознаменование 100-летия со дня рождения Тойоды Сакити, основателя Toyota Group. Текущая модель доступна в кузовах седан и внедорожник.

На выставке Japan Mobility Show компания Toyota также представит концепт шестиколёсного минивэна под своим существующим люксовым брендом Lexus.

