Япония выберет нового премьер-министра 21 октября

Токио, 14 октября (Jiji Press). Парламент Японии 21 октября изберёт нового премьер-министра на смену Исибе Сигэру, сообщил высокопоставленный представитель правящей Либерально-демократической партии.

Исодзаки Ёсихико, глава отдела по работе с парламентом ЛДП в Палате советников, сообщил своему коллеге из оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии, что правительство созовёт внеочередную сессию парламента 21 октября.

После встречи со своим коллегой из КДП Исодзаки сообщил журналистам, что голосование по выборам премьер-министра состоится в день открытия сессии парламента.

ЛДП намерена добиться того, чтобы следующий премьер-министр выступил с инаугурационной политической речью в парламенте уже 24 октября, прежде чем 26 октября начнётся серия дипломатических мероприятий, включая саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Малайзии.

По словам представителя ЛДП, сессия вопросов и ответов после выступления премьер-министра вряд ли состоится, по крайней мере, до ноября.

