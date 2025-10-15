Япония выберет нового премьер-министра 21 октября
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 14 октября (Jiji Press). Парламент Японии 21 октября изберёт нового премьер-министра на смену Исибе Сигэру, сообщил высокопоставленный представитель правящей Либерально-демократической партии.
Исодзаки Ёсихико, глава отдела по работе с парламентом ЛДП в Палате советников, сообщил своему коллеге из оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии, что правительство созовёт внеочередную сессию парламента 21 октября.
После встречи со своим коллегой из КДП Исодзаки сообщил журналистам, что голосование по выборам премьер-министра состоится в день открытия сессии парламента.
ЛДП намерена добиться того, чтобы следующий премьер-министр выступил с инаугурационной политической речью в парламенте уже 24 октября, прежде чем 26 октября начнётся серия дипломатических мероприятий, включая саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Малайзии.
По словам представителя ЛДП, сессия вопросов и ответов после выступления премьер-министра вряд ли состоится, по крайней мере, до ноября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Такаити Санаэ избрана новым председателем ЛДП — победила Коидзуми во втором туре — 15 октября станет первой женщиной-премьером в истории страны — «Открываем новую эпоху»
- Кандидаты на пост председателя ЛДП: Такаити Санаэ
- Кандидаты на пост лидера ЛДП обсуждают пути обеспечения политической стабильности