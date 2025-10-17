Трамп посетит Японию в конце октября: министр финансов Бессент

Новости

Вашингтон, 15 октября (Jiji Press). Министр финансов США Скотт Бессент заявил в телевизионной программе, что президент Дональд Трамп планирует посетить Японию в конце этого месяца.

Бессент сообщил CNBC, что затем Трамп отправится в Южную Корею, где в рамках саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества планируется встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Говоря о встрече с Си, министр финансов заявил, что, по его мнению, Трамп «готов пойти на это».

Это будет первый визит Трампа в Японию за время его второго срока. По словам Бессента, президент посетит Японию после саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии в конце этого месяца. Министр финансов добавил, что Трамп рассчитывает на личную встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее.

