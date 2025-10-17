Трамп посетит Японию в конце октября: министр финансов Бессент
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Вашингтон, 15 октября (Jiji Press). Министр финансов США Скотт Бессент заявил в телевизионной программе, что президент Дональд Трамп планирует посетить Японию в конце этого месяца.
Бессент сообщил CNBC, что затем Трамп отправится в Южную Корею, где в рамках саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества планируется встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.
Говоря о встрече с Си, министр финансов заявил, что, по его мнению, Трамп «готов пойти на это».
Это будет первый визит Трампа в Японию за время его второго срока. По словам Бессента, президент посетит Японию после саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии в конце этого месяца. Министр финансов добавил, что Трамп рассчитывает на личную встречу с Си Цзиньпином в Южной Корее.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония и ЕС обсуждают сотрудничество по поддержанию свободной торговли
- Снова Трамп
- США планируют повысить пошлины на автомобили до «25%» - в 10 раз выше текущей ставки, что неизбежно повлияет на Японию
- Трамп распорядился изучить введение системы «зеркальных тарифов» для сокращения торгового дефицита, Япония может попасть под проверку