Япония стремится к единству стран «Большой семёрки» по вопросу контроля за экспортом редкоземельных металлов из Китая

Вашингтон, 15 октября (Jiji Press). «Большая семёрка» крупнейших демократий должна объединиться в ответ на ужесточение Китаем контроля за экспортом редкоземельных металлов, заявил министр финансов Японии Като Кацунобу.

Он обнародовал свои комментарии, сделанные на встрече глав финансовых ведомств и центральных банков семи стран в Вашингтоне, в ходе беседы с журналистами после заседания. Като также сообщил, что Япония крайне обеспокоена мерами Китая. Совместное заявление на встрече принято не было.

Ранее 15 октября Като и министр финансов США Скотт Бессент провели двустороннюю встречу продолжительностью около 30 минут, подтвердив содержание своего заявления, принятого в сентябре, в котором, среди прочего, говорилось, что фискальная и денежно-кредитная политика «не будет ориентироваться на обменные курсы в целях конкурентоспособности».

Като сообщил Бессенту, что Япония надеется, что обе стороны ускорят шаги по содействию японским инвестициям и кредитованию США, как было согласовано в ходе переговоров между Японией и США по тарифам.

Бессент сообщил в сообщении в социальных сетях, что он и Като обсудили «ожидания (администрации) США, что Япония прекратит импорт» сжиженного природного газа из России в условиях продолжающегося вторжения Москвы в Украину.

