Опрос Jiji Press: 43,8% опрошенных готовы поддержать кабинет Такаити в случае её избрания премьер-министром

Токио, 16 октября (Jiji Press). Опрос общественного мнения, проведенный Jiji Press в октябре, 16 октября показал, что 43,8% респондентов поддержат новый кабинет министров Японии, который сформирует Такаити Санаэ, лидер правящей Либерально-демократической партии, если она станет премьер-министром.

Эта цифра значительно превышает 23,0% тех, кто заявил, что не поддержит возможный кабинет Такаити. В то же время 33,3% заявили, что не знают, как ответить.

Поддержка возможного кабинета Такаити, первого в Японии кабинета министров, возглавляемого женщиной-премьер-министром, значительно выше уровня одобрения в 28,0%, зафиксированного у нынешнего кабинета уходящего премьер-министра Исибы Сигэру в первом опросе Jiji Press с момента его формирования в октябре 2024 года, а также выше первоначальной поддержки в 40,3%, зафиксированной у кабинета предшественника Исибы, бывшего премьер-министра Кисиды Фумио, который был сформирован в октябре 2021 года.

Такаити, избранная президентом ЛДП в начале этого месяца, пользуется особой популярностью среди молодёжи: 58,0% респондентов в возрасте от 18 до 29 лет и 51,5% лиц в возрасте от 30 до 39 лет высказались в поддержку её возможного кабинета.

Она пользуется сильной поддержкой консервативно настроенных респондентов: 66,4% сторонников ЛДП, 71,4% сторонников Сансэйто и 72,7% сторонников Консервативной партии Японии заявили, что они поддержат кабинет Такаити.

