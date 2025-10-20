Коалиционные переговоры ЛДП-Ниппон исин-но кай должны завершиться соглашением 20 октября

Новости

Осака, 19 октября (Jiji Press). Как сообщили информированные источники, ожидается, что Либерально-демократическая партия Японии и Ниппон исин-но кай (Японская инновационная партия), которые стремятся сформировать коалиционное правительство, обменяются документами о политических соглашениях на встрече лидеров 20 октября.

Это открыло бы путь к избранию председателя ЛДП Такаити Санаэ на пост нового премьер-министра на следующий день.

По данным источников, партия Ниппон исин-но кай рассматривает возможность не отправлять министров в новый кабинет. Вместо этого партия рассматривает возможность поддержки ЛДП извне кабинета министров в управлении парламентом и других сферах.

19 октября партия Ниппон исин-но кай провела совещание руководства в своей штаб-квартире в городе Осака на западе Японии, чтобы обсудить предложение о создании коалиционного правительства с ЛДП. На совещании не было высказано никаких возражений, и решение этого вопроса было поручено лидеру партии Ёсимуре Хирофуми и другим высшим руководителям.

После встречи сопредседатель партии Фудзита Фумитакэ заявил: «Не было ни одного осторожного, оппозиционного или критического мнения». Он подчеркнул, что доверительные отношения между его партией и ЛДП укрепляются, и что соответствующие детали будут окончательно согласованы до встречи лидеров 20 октября.

