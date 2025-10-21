На мероприятии в парке Санрио приветствуют посетителей с ограниченными возможностями
Хидзи, префектура Оита, 20 октября (Jiji Press). В тематическом парке Sanrio Character Park Harmonyland в городе Хидзи на юго-западе Японии состоялось мероприятие, в котором могут поучаствовать и посетители с ограниченными возможностями.
В парке, которым управляет дочерняя компания Sanrio Co., известная своим персонажем Hello Kitty, сотрудники заранее объяснили концепцию парада персонажей с помощью языка жестов примерно 40 посетителям с ограниченными возможностями и их семьям.
Им также предоставили возможность потрогать мягкие игрушки и популярных персонажей Sanrio, включая Hello Kitty, и почувствовать их форму.
Во время парада использовались предоставленные парком планшеты, на которых даются пояснения с помощью видео и аудиогидов на языке жестов.
На мероприятии Honda Sun Co., специальное дочернее предприятие автопроизводителя Honda Motor Co., которое содействует трудоустройству людей с ограниченными возможностями, предложило провести тестовые поездки на своём мобильном устройстве нового поколения Uni-One, которым можно управлять, перемещая вес тела.
