Toyota анонсирует новый Land Cruiser FJ
НовостиТехнологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Сусоно, префектура Сидзуока, 20 октября (Jiji Press). Компания Toyota Motor Corp. сообщила, что в середине 2026 года выпустит новую модель FJ своего внедорожника Land Cruiser в Японии.
Новая модель, разработанная как модификация базовой серии Land Cruiser 250, станет самым компактным автомобилем в текущей линейке Land Cruiser. Toyota планирует установить относительно низкую цену на новую модель.
Кузов пятиместного полноприводного бензинового автомобиля имеет закруглённые углы и напоминает куб. Несмотря на меньшие размеры, автомобиль сохраняет устойчивость и управляемость Land Cruiser на неровных дорогах.
Позднее новая модель будет запущена в других частях Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
С момента выпуска первой модели в 1951 году Toyota продала 12,15 миллионов автомобилей серии Land Cruiser примерно в 190 странах и регионах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Японский стартап намерен убедить пользователей суперкаров пересесть на летающий мотоцикл за 700 000 долларов
- Летающий мотоцикл на автомобильной выставке в Токио: перспективы воздушного транспорта нового типа
- «Воздушные автомобили» определяют ближайшее будущее: Япония приступает кобсуждению практических вопросов
- [Видео] Японская компания NEC испытывает летающий автомобиль
- Хонда Соитиро – создатель глобальной империи Honda
- Количество погибших в ДТП в Японии в 2018 году достигло рекордно низкой цифры
- В Японии всё шире применяются дополнительные устройства управления ускорением для предотвращения несчастных случаев на дороге
- Система управления автомобилем «одна педаль» поможет избежать ДТП