Toyota анонсирует новый Land Cruiser FJ

Сусоно, префектура Сидзуока, 20 октября (Jiji Press). Компания Toyota Motor Corp. сообщила, что в середине 2026 года выпустит новую модель FJ своего внедорожника Land Cruiser в Японии.

Новая модель, разработанная как модификация базовой серии Land Cruiser 250, станет самым компактным автомобилем в текущей линейке Land Cruiser. Toyota планирует установить относительно низкую цену на новую модель.

Кузов пятиместного полноприводного бензинового автомобиля имеет закруглённые углы и напоминает куб. Несмотря на меньшие размеры, автомобиль сохраняет устойчивость и управляемость Land Cruiser на неровных дорогах.

Позднее новая модель будет запущена в других частях Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

С момента выпуска первой модели в 1951 году Toyota продала 12,15 миллионов автомобилей серии Land Cruiser примерно в 190 странах и регионах.

