[Видео] Toyota представила новый Land Cruiser FJ, который будет выпускаться со следующего года

20 октября Toyota Motor Corporation объявила о запуске в Японии новой модели внедорожника Land Cruiser FJ примерно в середине 2026 года. Модель будет разработана на базе флагманской модели Land Cruiser 250. Компания надеется сделать её самой компактной и относительно доступной моделью в текущей серии. [Видеоцентр Jiji Press]

