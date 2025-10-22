[Видео] Toyota представила новый Land Cruiser FJ, который будет выпускаться со следующего года
20 октября Toyota Motor Corporation объявила о запуске в Японии новой модели внедорожника Land Cruiser FJ примерно в середине 2026 года. Модель будет разработана на базе флагманской модели Land Cruiser 250. Компания надеется сделать её самой компактной и относительно доступной моделью в текущей серии. [Видеоцентр Jiji Press]
