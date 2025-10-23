Трамп посетит Японию c 27 октября
Токио, 22 октября (Jiji Press). Правительство Японии сообщило, что президент США Дональд Трамп посетит Японию с трёхдневным визитом с 7 октября.
Трамп намерен провести свой первый саммит с премьер-министром Японии Такаити Санаэ, которая вступила в должность 21 октября, а также встретиться с императором Японии Нарухито.
Ожидается, что Такаити, которая считает союз Японии и США «краеугольным камнем внешней и оборонной политики Японии», заявит о своем намерении укрепить оборонный потенциал Японии, стремясь как можно быстрее построить доверительные отношения с президентом США.
Говоря о предстоящем визите Трампа в Японию, генеральный секретарь кабинета министров Японии Кихара Минору заявил на пресс-конференции, что он надеется, что саммит «станет возможностью для двух лидеров построить отношения доверия и наладить сотрудничество в целях дальнейшего укрепления японско-американского альянса и содействия свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».
По данным источника в правительстве Японии, ожидается, что саммит состоится 28 октября.
