Трамп посетит Японию c 27 октября

Новости

Токио, 22 октября (Jiji Press). Правительство Японии сообщило, что президент США Дональд Трамп посетит Японию с трёхдневным визитом с 7 октября.

Трамп намерен провести свой первый саммит с премьер-министром Японии Такаити Санаэ, которая вступила в должность 21 октября, а также встретиться с императором Японии Нарухито.

Ожидается, что Такаити, которая считает союз Японии и США «краеугольным камнем внешней и оборонной политики Японии», заявит о своем намерении укрепить оборонный потенциал Японии, стремясь как можно быстрее построить доверительные отношения с президентом США.

Говоря о предстоящем визите Трампа в Японию, генеральный секретарь кабинета министров Японии Кихара Минору заявил на пресс-конференции, что он надеется, что саммит «станет возможностью для двух лидеров построить отношения доверия и наладить сотрудничество в целях дальнейшего укрепления японско-американского альянса и содействия свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону».

По данным источника в правительстве Японии, ожидается, что саммит состоится 28 октября.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме