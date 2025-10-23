[Видео] В Осаке открылась выставка, посвящённая 101-летию художника Фудзисиро Сэйдзи

Новости

Выставка работ художника театра теней «Фудзисиро Сэйдзи 101 год: делимся радостью жизни», который продолжает представлять новые работы даже после своего 100-летия, открылась в Лаборатории событий «Капитал знаний» в Северном здании Grand Front Osaka в городе Осака, она будет проходить с 22 октября 2025 по 4 января 2026 года. Фудзисиро Сэйдзи, родившийся в 1924 году, начал заниматься живописью, теневым театром и кукольными представлениями ещё в студенческие годы. Выставка охватывает более 100 работ художника, охватывающих его обширную творческую карьеру: от сказочных миров с уникальными персонажами до работ на социальные темы, таких как Тихоокеанская война, на которую он сам был мобилизован в студенческие годы, и Великое восточно-японское землетрясение. [Видеоцентр Jiji Press]

