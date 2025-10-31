[Видео] Синкансэн и болид «Формулы-1» выставлены в Киотском железнодорожном музее
НовостиОбщество Технологии Видео
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Киотский железнодорожный музей (город Киото) запустил проект под названием «Гонки и история железных дорог», в рамках которого представлены как железнодорожные транспортные средства, такие как скоростные поезда синкансэн, так и автомобили, участвовавшие в чемпионате мира «Формулы-1». Проект призван наглядно показать передовые технологии и историческое значение, которые оказали железные дороги и автомобили «Формулы-1». Проект был реализован после того, как сотрудник музея, являющийся поклонником автогонок, обратился в команду Honda Racing (город Сакура, префектура Тотиги). Выставка продлится до 21 декабря. [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- «Жёлтый доктор» бережёт здоровье синкансэна
- Синкансэн: японские сверхскоростные поезда
- Скоростные поезда Токайдо-синкансэн: безопасность, надёжность и скорость
- Железнодорожная компания JR Tokai отмечает 60-летие линии Токайдо синкансэн
- Пройденный путь и перспективы «суперэкспресса мечты» – сверхскоростных поездов синкансэн
- На чем держатся японские синкансэны: гайки Hard Lock Industry
- Хонда Соитиро – создатель глобальной империи Honda
- Mazda снижает выбросы CO2 во время движения: компания представила концептуальный автомобиль на биотопливе с технологией улавливания углерода на выставке Japan Mobility Show
- Покорившее мир очарование японских спортивных автомобилей 1990-х и новые претенденты на особую популярность