[Видео] Синкансэн и болид «Формулы-1» выставлены в Киотском железнодорожном музее

Киотский железнодорожный музей (город Киото) запустил проект под названием «Гонки и история железных дорог», в рамках которого представлены как железнодорожные транспортные средства, такие как скоростные поезда синкансэн, так и автомобили, участвовавшие в чемпионате мира «Формулы-1». Проект призван наглядно показать передовые технологии и историческое значение, которые оказали железные дороги и автомобили «Формулы-1». Проект был реализован после того, как сотрудник музея, являющийся поклонником автогонок, обратился в команду Honda Racing (город Сакура, префектура Тотиги). Выставка продлится до 21 декабря. [Видеоцентр Jiji Press]

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

