Лидеры Японии и Филиппин договорились об усилении сотрудничества в области безопасности

Куала-Лумпур, 26 октября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший договорились об укреплении сотрудничества двух стран, в том числе в области безопасности.

У Филиппин имеются территориальные споры с Китаем в Южно-Китайском море.

Два лидера встретились в Куала-Лумпуре примерно на 20 минут в рамках серии саммитов, связанных с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

В связи с тем, что в следующем году будет отмечаться 70-я годовщина нормализации дипломатических отношений между Японией и Филиппинами, Маркос пригласил Такаити, вступившую в должность 21 октября, посетить его страну в течение 2026 года.

«Мы откровенно обсудили волнующие нас вопросы», – заявила Такаити журналистам после встречи.

