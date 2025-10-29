Такаити обещает усилить безопасность и киберсотрудничество с АСЕАН

Новости

Куала-Лумпур, 26 октября (Jiji Press). Новая премьер-министр Японии Такаити Санаэ пообещала усилить сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии в области безопасности, кибербезопасности и искусственного интеллекта.

На встрече с лидерами государств-членов АСЕАН в Куала-Лумпуре Такаити, инаугурация которой состоялась 21 октября, также подчеркнула важность международного порядка, основанного на верховенстве права, очевидно, имея в виду Китай, который расширяет силовые действия в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

В следующем году исполнится 10 лет с тех пор, как покойный бывший премьер-министр Японии Абэ Синдзо предложил свободную и открытую Индо-Тихоокеанскую инициативу.

Такаити, которая рассматривает эту инициативу как опору внешней политики своей администрации, подчеркнула необходимость дальнейшего укрепления отношений Японии со странами АСЕАН, расположенными в стратегически важном регионе между Тихим и Индийским океанами.

Япония расширит поддержку стран АСЕАН в рамках своей официальной программы помощи в области безопасности, которая включает поставки оборонного оборудования и других товаров странам-единомышленникам, заявила Такаити. Она также пообещала активизировать сотрудничество в области реагирования на стихийные бедствия, а также в области обеспечения безопасности на море.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме